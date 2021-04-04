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حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة بارتفاع حتى الخميس

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 06:25

حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة بارتفاع حتى الخميس
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد ليصبح الجو دافئا ومعتدلا إلى حد كبير في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وخلال الأيام الثلاثة القادمة يصبح الجو شديد الاعتدال مع حرارة تكاد تكون صيفية وحرارة ثلاثينية في معظم المناطق عدا المناطق الجبلية.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة صباحا في معظم المناطق.

وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويسود جو دافئ بشكل كامل حتى في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية مع جو معتدل.

في ساعات المساء يعود الجو باردا نسبيا. الرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا عاديا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو العشرة درجات مئوية.

الأجواء ستكون حارة في المناطق السهلية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت.

الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو حار نسبي إلى حار في كافة المناطق سواء العالية الجبلية أو تلك السهلية.

في المناطق الغورية والبحر الميت سيكون الجو حارا جدا مع حرارة تحلق عند نهاية الثلاثينيات مئوية.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو أكثر اعتدالا من الأيام الفائتة.

وتعود الحرارة إلى منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول نهاية العشرينيات مئوية في المناطق السهلية والساحلية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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