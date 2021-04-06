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حالة الطقس: حار وجاف ورياح شرقية

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 06:13

حالة الطقس: حار وجاف ورياح شرقية
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الثلاثاء، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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