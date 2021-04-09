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حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 06:58

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بكتلة هوائية لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وبعد غد، الأحد، يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6-8 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

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