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حالة الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 06:24

حالة الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء. وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

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