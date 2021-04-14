حالة الطقس: أجواء صيفية حتى السبت وموجة حارة الأحد

تتأثر البلاد مع مطلع الأسبوع القادم بموجة حارة تشتد تدريجيا وفي وقت مبكر جدا لمثل هذه الموجات الصيفية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في ذروة الموجة الحارة إلى قيم تصل إلى مطلع الثلاثينيات مئوية في القدس والمناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما تصل الحرارة إلى مطلع ومنتصف الاربعينيات مئوية في الأغوار.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح 10-12درجة.

وتشهد الأيام الثلاثة القادمة ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، ويصبح الجو شديد الاعتدال نهارا ومنعش إلى بارد نسبي في ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل في الجبال ودافئ بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وأقل برودة في باقي المناطق مع تواجد للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبيا بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.