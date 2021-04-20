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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 06:32

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ورغم ذلك تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بنحو 6-8 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء معتدلة ومائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبيا إلى باردة في الجبال في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية رطبة.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويعود الجو ربيعيا دافئا ومعتدلا جدا خاصة في المناطق الجبلية.

ويسود جو مائل للبرودة في ساعات الصباح وكذلك في ساعات المساء.

الحرارة ستبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو ربيعيا معتدلا نهارا ومائلا للبرودة اعتبارا من ساعات المساء. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو صيفي الطابع وحار نسبي وقت الظهيرة فقط.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية.

يوم السبت، توالي الحرارة رحلة الصعود، بحيث تتحول الأجواء إلى صيفية بحتة لكنها من النوع المعتدل والمقبول نسبيا.

الحرارة ستكون أعلى من المعدلات السنوية بحدود 7 إلى 8 درجات مئوية.

مع ساعات المساء يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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#أجواء حارة

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