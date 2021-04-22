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حالة الطقس: أجواء صيفية وموجة حارة السبت

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 06:56

حالة الطقس: أجواء صيفية وموجة حارة السبت
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويبقى الجو ربيعيا معتدلا نهارا ومائلا للبرودة اعتبارا من ساعات المساء. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو صيفي الطابع وحار نسبي وقت الظهيرة فقط.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية.

يوم السبت، توالي الحرارة رحلة الصعود، بحيث تتحول الأجواء إلى صيفية بحتة لكنها من النوع المعتدل والمقبول نسبيا.

الحرارة ستكون أعلى من المعدلات السنوية بحدود 7 إلى 8 درجات مئوية.

مع ساعات المساء يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#طقس فلسطين
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#أجواء صيفية

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