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حالة الطقس: حار نهارا مائل للبرودة ليلا

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 07:12

حالة الطقس: حار نهارا مائل للبرودة ليلا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبيًا في المناطق الجبلية، خصوصا في ساعات الليل.

وغدا، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية

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