حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات الليل المتأخر تنخفض الحرارة وتصبح مائلة للبرودة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصا في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا لتصبح الأجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا لتصبح الأجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة سريعا في ساعات الصباح المتأخر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.