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حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 06:35

حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة سريعا في ساعات الصباح المتأخر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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