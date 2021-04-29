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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 07:01

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام، وجافا حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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