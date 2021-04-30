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حالة الطقس: حار وجاف

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 07:06

حالة الطقس: حار وجاف
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام وجافا، حارا الى حار جدا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا، السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجوغائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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