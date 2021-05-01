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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 07:18

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
من مدينة يافا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، هذه الليلة، غائما جزئيا إلى صاف ولطيفًا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل
أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافًا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافًا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الأحوال الجوية

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