حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الأربعاء

يتوقع الراصد الجوي أن تسود خلال الفترة القريبة القادمة أجواء حارة بشكل متفاوت، فبينما يسود جو حار خلال اليومين القادمين، ترتفع الحرارة بشكل ملموس من جديد مع بداية النصف الثاني من الأسبوع الحالي، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء.

اليوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا مع سحب متفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا مع سحب عالية متفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا مع سحب عالية في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى حارة جدا في معظم المناطق نهارا مع سحب عالية في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا نهارا ومنعشا ليلا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.