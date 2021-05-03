حالة الطقس: حار وجاف

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبيا إلى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.