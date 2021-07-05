حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر مع تشكل للغيوم في السماء، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود طقس معتدل بشكل عام خصوصا في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط أحيانا.

ويوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر مع تشكل للغيوم في السماء، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود طقس معتدل بشكل عام ويميل للبرودة قليلا في الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط أحيانا.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر مع تشكل للغيوم في السماء، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة بشكل عام في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود طقس معتدل بشكل عام مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة بشكل عام في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس معتدل بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة بشكل عام في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس معتدل بشكل عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.