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حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 06:22

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة بشكل عام في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس معتدل بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة بشكل عام في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس معتدل بشكل عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل نسبيا في المناطق الجبلية بشكل خاص، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون تبقى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر مع تشكل للغيوم المتفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل نسبيا في المناطق الجبلية بشكل خاص، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة بشكل عام.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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