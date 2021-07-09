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حالة الطقس: أجواء حارة

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 06:56

حالة الطقس: أجواء حارة
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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