حالة الطقس: استمرار موجة الحر

يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا معتدلاً في المناطق الجبلية حارًا نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا، وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة - ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا - وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

٦٥٦٥

تعليقان

مشاركة واحدة

أعجبني

تعليق

مشاركة