  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 06:02

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة:يكون الجو لطيفا معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حالة الطقس

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال سبعيني بشبهة ضلوعه بجريمة القتل في إبطن
اعتقال سبعيني بشبهة ضلوعه بجريمة القتل في إبطن

2021-07-11

المحكمة تقرر إجراء انتخابات لمجلس كفر مندا المحلي خلال شهرين
المحكمة تقرر إجراء انتخابات لمجلس كفر مندا المحلي خلال شهرين

2021-07-11

وزارة التربية والتعليم تعاقب معلمين عربا أضربوا يوم 18 أيار
وزارة التربية والتعليم تعاقب معلمين عربا أضربوا يوم 18 أيار

2021-07-11

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11