حالة الطقس: درجات حرارة أربعينية وتحذيرات من التعرض للشمس

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وبمقدار درجتين مئويتين عن اليوم السابق.

وتتحول الأجواء من حارة إلى حارة جدا نتيجة موجة حارة تضرب البلاد، الحرارة ستكون أربعينية في المناطق الغورية والنقب وأجزاء واسعة من المناطق السهلية.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة، لكن الحرارة ستبقى عالية وتحوم حول الثلاثين مئوية أو أقل قليلا في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، يتواصل الجو حارا جدا في كافة المناطق مع وصول الموجة الحارة جدا إلى ذروتها، وتكسر الحرارة في المناطق الجبلية العالية حاجز 35 مئوية.

وفي المناطق السهلية سنكسر حاجز الاربعين مئوية، في حين ستكسر المناطق الغورية حاجز 45 مئوية، ويسود جو حارق الى حد كبير.

مع ساعات المساء تتدنى الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة وثلاثينية المستوى.

في يوم السبت، تبقى البلاد تأن تحت وطأة الموجة الحرارة جدا والتي ستضرب البلاد بقوة لافتة مع أجواء حارة جداً ومزعجة جدا في كافة المناطق خاصة الغورية منها، مع حرارة تزيد عن حاجز 46 مئوية.

وتصل الحرارة إلى أكثر من اربعين مئوية في أرجاء واسعة من المناطق السهلية، والليل والمساء سيشهدان انخفاضا ملموسا على الحرارة مع بقائها مرتفعة المستوى.

في يوم الأحد، ولليوم الرابع على التوالي يتواصل الجو شديد الحرارة مع مستويات مرتفعة جدا، وتكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية على الأقل، وتكون الحرارة أربعينية المستوى باستثناء المناطق الساحلية والجبلية العالية والمتوسطة.

في ساعات المساء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس لكنها ستكون عالية نسبيا وليلة صعبة.

في يوم الإثنين، تبقى الأجواء الحارة جدا والصعبة والمرهقة هي المسيطرة على البلاد مع حرارة تفوق معدلاتها السنوية العامة بأكثر من ست درجات مئوية.

ويحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس خاصة في الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاَ والرابعة والنصف عصرا.

كما ويحذر سكان الأغوار وأريحا من الأجواء الحارقة والحرارة التي ستزيد عن حاجز 46 مئوية. مساءا تبقى الحرارة مرتفعة رغم الانخفاض الطبيعي مع ساعات الليل.

وفي يوم الثلاثاء، تنكسر حدة الموجة الحارة نسبيا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر ثم ترتفع الحرارة سريعا.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وطبرية.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع حرارة عند مطلع العشرينيات في الجبال وتتجاوز منتصف العشرينيات في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.