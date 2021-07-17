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حالة الطقس: الموجة الحارة تصل ذروتها

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 07:54

حالة الطقس: الموجة الحارة تصل ذروتها
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة في معظم المناطق، ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو حارا نسبيًا في معظم المناطق وحارًا في الاغوار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد ويصل إلى ذروته، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد مع تراجع في حدتها وانخفاض درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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#حالة الطقس
#الأجواء
#الأحوال الجوية
#الأرصاد الجوية

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