حالة الطقس: استمرار الموجة الحارة حتى الثلاثاء

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الموجة الحارة، اليوم الأحد، وذلك لليوم الرابع على التوالي يتواصل الجو شديد الحرارة مع مستويات مرتفعة جدا، وتكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية على الأقل، وتكون الحرارة أربعينية المستوى باستثناء المناطق الساحلية والجبلية العالية والمتوسطة.

في ساعات المساء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس لكنها ستكون عالية نسبيا وليلة صعبة.

في يوم الإثنين، تبقى الأجواء الحارة جدا والصعبة والمرهقة هي المسيطرة على البلاد مع حرارة تفوق معدلاتها السنوية العامة بأكثر من ست درجات مئوية.

ويحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس خاصة في الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاَ والرابعة والنصف عصرا.

كما ويحذر سكان الأغوار وأريحا من الأجواء الحارقة والحرارة التي ستزيد عن حاجز 46 مئوية. مساءا تبقى الحرارة مرتفعة رغم الانخفاض الطبيعي مع ساعات الليل.

وفي يوم الثلاثاء، تنكسر حدة الموجة الحارة نسبيا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة في الصباح الباكر ثم ترتفع الحرارة سريعا.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وطبرية.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع حرارة عند مطلع العشرينيات في الجبال وتتجاوز منتصف العشرينيات في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وطبرية.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الاجواء الحارة في كافة المناطق مع طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة مع هبات تنشط أحيانا.

بينما في يوم الخميس، يتلاشى تأثير الموجة الحارة تماما وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية الاعتيادية.

وفي ساعات الصباح يسود طقس معتدل مع تشكل للغيوم المتفرقة، ثم ترتفع الحرارة نهارا لتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم المناطق وتصحو السماء.

وفي ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء وتميل للبرودة قليلا في القمم الجبلية ساعات الليل مع غيوم متفرقة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط أحيانا.