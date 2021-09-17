حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو صيفيا عاديا، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو حارا، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

