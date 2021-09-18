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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 07:31

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، صيفيا عاديا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيًا إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#الأحوال الجوية

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