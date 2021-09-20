حالة الطقس: أجواء حارة

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة:يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

