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حالة الطقس: أجواء حارة

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 06:14

حالة الطقس: أجواء حارة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة:يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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