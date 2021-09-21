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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 06:02

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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