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حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 06:17

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة
البحر الميت (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الأربعاء، معتدلاً في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق، حارا نسبيا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية متفرقة، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم السبت المقبل، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في المناطق الجنوبية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

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