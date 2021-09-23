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حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 06:19

حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة
أرشيفية من غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق، حارا نسبيا في المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية متفرقة، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، السبت، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في المناطق الجنوبية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
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