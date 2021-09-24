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حالة الطقس: معتدل وأمطار متفرقة خفيفة

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 07:02

حالة الطقس: معتدل وأمطار متفرقة خفيفة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة،غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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