حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم، السبت، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا خصوصا في الجبال، ثم ترتفع الحرارة بشكل واضح في ساعات النهار مع طقس حار نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنكسر الأجواء الحارة سريعا وتصبح معتدلة ولطيفة عموما وتميل للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ليلا.

ويوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.