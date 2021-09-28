حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلاً في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.