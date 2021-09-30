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حالة الطقس: أجواء خريفية حتى السبت

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 06:24

حالة الطقس: أجواء خريفية حتى السبت
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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