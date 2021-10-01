حالة الطقس: أجواء معتدلة

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.