حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلًا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيًا نهارًا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيًا، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما يوم غد الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أدنى من معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلًا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة الى حارة نسبيًا نهارًا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيًا، وتكون الرياح جنوبية غربية نهارًا ثم تتحول إلى شمالية غربية.