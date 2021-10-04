  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 06:18

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر.

وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#خريف
#أجواء حارة

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بن غفير ينظم زيارة استفزازية إلى كفر قاسم الثلاثاء
بن غفير ينظم زيارة استفزازية إلى كفر قاسم الثلاثاء

2021-10-04

مقتل رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا
مقتل رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

2021-10-04

تفويض الشاباك لـ"مكافحة الجريمة" في المجتمع العربي: تنميط عرقي ونظامان لتطبيق القانون
تفويض الشاباك لـ"مكافحة الجريمة" في المجتمع العربي: تنميط عرقي ونظامان لتطبيق القانون

2021-10-03

الأكثر قراءة

فيديو يوثّق أسرى نفق الحرية في الناعورة

فيديو يوثّق أسرى نفق الحرية في الناعورة

2021-10-03
الحكومة الإسرائيلية: الشاباك والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي

الحكومة الإسرائيلية: الشاباك والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي

2021-10-03
محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد:

محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد: "أربعة مستعربين قاموا بإزالتها"

2021-10-03
واشنطن تُعيّن وسيطا جديدا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

واشنطن تُعيّن وسيطا جديدا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

2021-10-03
تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع

تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع

2021-10-03