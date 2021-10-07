حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا ا إلى حارة بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.