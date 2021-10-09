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حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 07:04

حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون معتدلًا في معظم المناطق حارًا نسبيًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#أجواء حارة
#انخفاض درجات الحرارة

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