حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.