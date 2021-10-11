حالة الطقس: أجواء حارة مصحوبة بأمطار خفيفة الثلاثاء

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام.

وتتشكل سحب متفرقة في السماء في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز بشكل أساسي جنوب ووسط البلاد.

وتكون الفرصة سانحة لهطول أمطار خفيفة محلية وغير منتظمة، وقد تكون مصحوبة بالرعد في ساعات بعد الظهر والعصر في بعض المناطق خصوصا جنوب البلاد.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء معتدلة إلى لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه ومثيرة للغبار في بعض المناطق.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.