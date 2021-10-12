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حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 06:09

حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية
تل أبيب، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتاثر البلاد اليوم، الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة:يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة في ساعات الصباح الباكر فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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