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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 06:24

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة
#أجواء خريفية

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