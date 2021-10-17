حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس خريفي غائم جزئيا في معظم المناطق خاصة الجبلية منها، في حين يسود طقس دافئ نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة في معظم المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية محدودة في بعض المناطق خصوصا الشمالية منها. وتكون الرياح غربية خفيفة معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

ويسود طقس بارد نسبيا صباحا خصوصا في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي بامتياز في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

ويسود طقس بارد نسبيا صباحا خصوصا في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي بامتياز في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يُذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

ويسود طقس بارد نسبيا صباحا خصوصا في الجبال. وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي بامتياز في معظم المناطق خصوصا الجبلية، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا وجافة.

وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ مع أجواء صحة عموما.

وفي ساعات المساء يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلاً في بقية المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا خصوصا في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.