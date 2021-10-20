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حالة الطقس: أجواء خريفية واحتمال سقوط أمطار

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 06:40

حالة الطقس: أجواء خريفية واحتمال سقوط أمطار
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات،

ويسود طقس بارد نسبيا صباحا خصوصا في الجبال. وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي بامتياز في معظم المناطق خصوصا الجبلية، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا وجافة.

وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ مع أجواء صحة عموما.

وفي ساعات المساء يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلاً في بقية المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا خصوصا في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو حار نسبي في ساعات النهار، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء يصبح الجو شديد الاعتدال ومن ثم بارد نسبي في ساعات الليل المتأخر وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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