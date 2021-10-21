حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا وجافة.

وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ مع أجواء صحة عموما.

وفي ساعات المساء يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلاً في بقية المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا خصوصا في الجبال، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي معتدل الى دافئ في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية ويميل للبرودة قليلا في بقية المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو حار نسبي في ساعات النهار، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء يصبح الجو شديد الاعتدال ومن ثم بارد نسبي في ساعات الليل المتأخر وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء خريفية معتدلة في جميع المناطق السهلية والساحلية والجبلية. مع أجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء لطيفة ومعتدلة في مختلف المناطق نهارا. ويسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية.

ويسود جو مائل للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.