لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم، الجمعة، لتبقى دون معدّلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحًا، خصوصًا في الجبال، بينما تكون الأجواء خريفية معتدلة إلى دافئة في معظم المناطق نهارًا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء باردة نسبيًا.

وغدًا، السبت، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ليكون الجو حارًا نسبيًا في ساعات النهار، وتكون السماء غائمة جزئيًا. ومع ساعات المساء، يصبح الجو شديد الاعتدال، ومن ثم باردًا نسبيا في ساعات الليل المتأخر وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

وبعد غدٍ، الأحد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف جدًا، لتبقى الأجواء خريفية معتدلة في جميع المناطق السهلية والساحلية والجبلية. بينما تكون الأجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت.