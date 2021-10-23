حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

تكون الأجواء، اليوم السبت، خريفية معتدلة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيًا إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء، يوم غد، الأحد، خريفية معتدلة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، تكون الأجواء خريفية معتدلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، تكون الأجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.