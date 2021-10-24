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حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 06:13

حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة صباحاً بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي وصحو في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية مساء.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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