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حالة الطقس: درجات الحرارة تتراجع مساء دون أمطار

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 06:06

حالة الطقس: درجات الحرارة تتراجع مساء دون أمطار
("عرب ٤٨")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يكون الطقس اليوم، الأربعاء، بارد نسبيًا وجاف صباحًا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي وصحو في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، مع طقس بارد نسبيًا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلًا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شرقية ثم تتحول إلى شمالية غربية مساءً.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الخميس، فتبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس بارد نسبيًا وجاف صباحًا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات، وفي ساعات الليل تتراجع درجات الحرارة بشكل ملموس ليصبح الطقس باردًا نسبيًا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلًا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.

بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، بعد غدٍ، الجمعة، ويسود طقس بارد نسبيًا وجاف صباحًا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيًا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلًا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانًا.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

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