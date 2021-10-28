حالة الطقس: أجواء خريفية باردة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس بارد نسبيا وجاف صباحا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خريفيا معتدلا، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب عير الماطرة ويصبح الجو غائم جزئي نهارا.

ومع ساعات المساء يسود جو منعش بداية يتحول لاحقا ليصبح بارد نسبي إلى بارد خاصة في القمم والمناطق العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس خريفي دافئ في الجبال وطقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا، ثم تتحول إلى غربية رطبة نسبيا في المساء والليل.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-4 درجات.

ويسود طقس خريفي دافئ نهارا في الجبال وطقس حار نسبياً في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة لهطول مطر خفيف في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.